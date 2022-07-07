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Предприниматели Красноярского края получат поддержку на продвижение товаров во «ВКонтакте»

Главная Общество
Красноярск
16:25 7 Июля 2022
бизнес, реклама, в красноярском крае, правительство
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Бизнесмены из Красноярского края теперь могут рассчитывать на поддержку по продвижению товаров и услуг в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в региональном правительстве, Минэкономразвития и популярная социальная сеть начали оказывать поддержку российским предпринимателям.

Благодаря мерам поддержки бизнесмены увеличат бюджет на рекламу, направленный на продвижение собственных товаров и услуг в социальной сети. Для этого необходимо обратиться в региональную сеть центров «Мой бизнес». Таким образом, предприниматели могут получить купон в размере от трех до пяти тысяч рублей.

После подачи заявку в течение двух рабочих дей бизнесменам поступит сообщение от сообщества «ВКонтакте для бизнеса». В сообщении будет индивидуальный промокод вместе с инструкцией по активации. Эта мера является одним из инструментов, которые использует Правительство РФ для поддержки бизнеса в условиях санкций.

По официальной информации, воспользоваться данной мерой поддержки могут бизнесмены, которые в прошлом не рекламировали свои товары и услуги во «ВКонтакте». Также на нее могут рассчитывать и те предприниматели, которые запускали продвижение более шести месяцев назад. Эта программа будет действовать до 31 августа текущего года, однако организаторы могут завершить ее раньше установленного срока.

Как отметил руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов, в настоящий момент подобная мера поддержки будет актуальной для предпринимателей, так как многие пытаются научиться продавать рекламу через соцсеть «ВКонтакте». Добавим, что в центре проводят обучающие программы для предпринимателей, которые пока не умеют продавать рекламу.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости  

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