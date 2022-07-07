18-летнего красноярца арестовали на 10 суток за отказ снять тонировку

В Красноярске дорожные полицейские в ходе дежурства на Красрабе увидели черную «девятку», с полностью затонированными стеклами. Более того, тонировка была наклеена даже на лобовое стекло. Впоследствии сотрудники ГИБДД установили, что водителем затонированного автомобиля оказался 18-летний красноярец, у которого около 20 штрафов за вождение тонированным автомобилем.

Несмотря на письменное требование о снятии черной пленки, полученное месяц назад, молодой водитель проигнорировал его. В результате по решению суда жителю Красноярска назначили арест в виде 10 суток в спецприемники полиции. Суд назначил любителю слишком темных стекол наказание в виде ареста сроком на 10 суток с отбыванием в спецприемнике городской полиции.

Скриншот: t.me/gibdd124