Микрофинансовая организация ответит за сгоревший в центре Омска памятник

В администрации Омска рассказали о том, кто будет отвечать за пожар в доме-памятнике в Газетном переулке. Огонь вспыхнул 7 июля и охватил площадь 100 квадратных метров. Тушением огня занимались семь пожарных расчётов.

Сообщается, что за противопожарную безопасность в доходном доме 1900 – 1910 годов отвечал арендатор – ООО «Микрофинансовая организация «Капитал». Договор на аренду был заключён в 2021 году и был рассчитан на 20 лет. Тем не менее сейчас здание не используется.

Компания должна была следить за тем, чтобы в памятник был в полной сохранности, а также реставрировать его время от времени за свой счёт. По словам главы департамента имущественных отношений омской мэрии Дмитрия Махини, капитальный ремонт здания может стать одним из самых дорогостоящих в стране.

По данным Минкульта, арендатор должен подготовить проект реставрации доходного дома до 26 декабря 2022 года.

Фото: © ГУ МЧС России по Омской области