Президент «Норникеля» Владимир Потанин о двойных стандартах, санкциях и переходе на расчеты в мягких валютах

Президент «Норникеля» Владимир Потанин дал развернутое интервью телеканалу «РБК», в котором рассказал о деятельности компании в условиях санкций и партнерских отношениях с другими странами.

В настоящее время металлургический гигант занимается переориентацией поставок и партнерских отношений на рынки дружественных стран.

«Мы многое делаем в этом направлении, начиная с того, что мы перестраиваем логистические цепочки. Перестраиваем наши отношения с банками как в части расчетов за продукцию, так и в части кредитования. Конечно, это несет свои издержки. Нам приходится создавать новые логистические центры, в частности в Северной Африке и ОАЭ. Приходится расширять свой собственный флот. Мы начали более активно сотрудничать с нашим государством по сооружению ледоколов для обеспечения движения по Северному морскому пути. Важно понимать, что порядка 50% выручки компании «Норникель» приходится на Европу и по нашим товарам мы занимаем очень большую долю на европейском рынке. Наша взаимозависимость с европейскими партнерами очень высокая. Поэтому, переориентируя поставки на другие рынки, я всегда говорю о том, что мы не должны уходить с наших традиционных рынков, мы должны бороться за эти рынки и цепляться за них. Но когда я говорю «бороться и цепляться», это предусматривает, что поведение наших партнеров и отношение к нам будет достойным. Мы будем сотрудничать с теми, кто хочет с нами сотрудничать, и кто нуждается в этом партнерстве», - сказал президент компании.

Говоря о принципах взаимодействия с европейскими партнерами, Владимир Потанин заявил, что при сотрудничестве с крупнейшим в мире производителем никеля и палладия не нужно использовать двойные стандарты.

«Если вы сотрудничаете с «Норникелем» и принимаете российский товар, то извольте это делать по-человечески. Если для этого существует порт Роттердам, то извольте его принимать именно там. Но возить товар туда-обратно для того, чтобы удовлетворить ожидания наших партнеров, мы не будем. Несмотря на то, что для нас это будет дороже, мы будем перестраиваться на рынки Юго-Восточной Азии и другие рынки, где у нас будут более комфортные и достойные условия. Необходимо понимать, что здесь дело не в амбициях. Мы готовы «уступить» нашим партнерам, чтобы им было удобно с нами работать и даже с некоторыми из них заключаем соглашения, что поставки будут идти через независимые сбытовые структуры. По их правилам эти структуры не являются подконтрольными «Норникелю». Однако различного рода жесты вежливости – пожалуйста, но до определенного предела, и я надеюсь, что это многие понимают», - поделился своим видением ситуации Владимир Потанин.

Прокомментировал президент горно-металлургической компании и вопрос о переходе на расчеты в мягких валютах. По его словам, этот процесс позволить снизить зависимость от доллара, евро и потенциально недружественных валютных инструментов, сбалансирует курс рубля и станет более эффективным способом расчета.

«Я думаю, что важным технологическим шагом в этом процессе будет применение цифровых технологий. Возможно, это будут национальные валюты, может быть государства выработают между собой международные способы цифровых расчетов. С одной стороны, это позволит уйти от твердых валют, с другой – снизит транзакционные издержки, делая эти расчеты более современными. Уже достаточно давно «Норникель» ведет переговоры о расчетах в мягких валютах. Мы проводим не просто переговоры, а подготовительные мероприятия. Это сложный процесс, требующий времени и проработки. Также этот процесс требует открытия корреспондентских счетов наших банков с арабскими, китайскими, индийскими и другими банками. Сюда можно отнести банки Армении и Казахстана. Этот процесс до последнего времени не форсировали, потому что такого рода необходимость возникла в 2014 году, и все смотрели на это как на «план Б». Однако сейчас этот план Б становится планом А. В связи с этим происходит более ускоренный переход на расчеты в мягких валютах. Сейчас они носят пробный характер, однако я прогнозирую, что в течение ближайшего года значительная часть расчетов перейдет в мягкие валюты, а какая-то – в цифровые формы. Тем более условия для этого в нашей стране создаются достаточно эффективно», - подытожил Владимир Потанин.

Президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеева, отметил, что политика «Норникеля» является совершенно адекватной вызовам времени.

«Была дана здравая оценка изменения логистических цепочек, связанного с уходом из Европы и перенаправлением в Юго-Восточную Азию и другие регионы. Совместная программа «Норникеля» и государства по созданию нового ледокольного флота, а также планы выхода на новые рынки – в Эмираты, Индию и так далее – выглядят очень позитивно. Мы также поддерживаем предложения по изменениям расчетной политики, переходу на мягкие валюты и уже сегодня ведем работу по открытию корреспондентских счетов в других странах, чтобы гармонизировать экономические сделки в условиях новых вызовов. То, о чем говорил Владимир Потанин, – это объективная реальность и в какой-то степени даже взгляд в будущее», – сказал Шагеев.

Скриншот: телеканал РБК