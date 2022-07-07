В Красноярском крае сотрудники ГИБДД помогли мужчине спасти возлюбленную

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД помогли парню довезти беременную жену до больницы.

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Черемных и лейтенанта полиции Александра Караказьяна остановили автомобиль «Тойота» на 325 км автодороги Красноярск – Енисейск.

Водитель рассказал, что у его беременной жены началось кровотечение, поэтому он срочно везёт её в больницу. Инспекторы, не медля ни секунды, передали информацию медикам и сопроводили автомобиль к Лесосибирску, где их ждал автомобиль скорой помощи. В настоящее время жизни девушки ничего не угрожает.

Фото: © пресс-служба МВД по краю