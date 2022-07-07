Как правильно выбирать томаты при покупке рассказали жителям Красноярского края

В Красноярском крае на полках магазинов можно найти множество томатов различных сортов и сделать выбор не так-то просто. Однако прежде всего необходимо выбирать томаты по свежести. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора решили рассказать, как правильно выбирать томаты при покупке.

Во-первых, при выборе томата необходимо смотреть на ветку. Если она упругая и зеленого цвета, то значит томат свежий. Сухая ветка является признаком того, что томат уже несвежий. Во-вторых, по внешне томаты должны выглядеть свежими, целыми, чистыми, не перезрелыми и не поврежденными вредителями.

Как отмечают эксперты, плоды с небольшими дефектами формы и окраса, с легкими нажимами от тары помятостью, а также зарубцевавшимися трещинами можно покупать. По степени зрелости плоды должны быть красными или розовыми, а их размер должен составлять не меньше 3-4 сантиметров. Если вы увидите зеленые, мятые, загнившие и увядшие томаты, то не берите их. Кроме того, не следует покупать подмороженные и поврежденные вредителями плоды.

Фото: © Мурад Оруджев / Sputnik