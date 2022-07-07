Житель Березовского района избил обидевших его сына подростков

В Красноярском крае в Березовском районе взрослый мужчина избил подростков. По факту произошедшего проводится проверка. Как сообщили в ГУ МВД России по краю, все произошло рядом с магазином на улице Ярка в деревне Кузнецово. Было установлено, что между двумя группа несовершеннолетних случился конфликт.

Свидетелем ссоры стал отец одного из подростков. Когда мужчина увидел, что его сыну угрожает опасность, он несколько раз ударил несовершеннолетних. Один из подростков сейчас находится в больнице. Родители пострадавшего мальчика обратились с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, от избившего несовершеннолетних мужчины, тоже поступило заявление в связи с тем, что его сын пострадал во время конфликта.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости