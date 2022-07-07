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В Красноярске для детей открыли «Маленький Татышев»

Главная Общество
Красноярск
14:55 7 Июля 2022
красноярск, дети, благоустройство
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В Красноярске открыли детскую площадку неподалёку от Виноградовского моста. По словам главы города, «Маленький Татышев» имеет множество детских аттракционов, которых больше нет нигде в городе, например, юные археологи могут заняться раскопкой скелета. 

«Остров Татышев – парковый оазис Красноярска. Мы совместно с правительством края и губернатором Александром Уссом системно прорабатываем вопросы по развитию острова. Первым этапом было увеличение количества дорожек и качества освещения. Затем было создание визит-центра, благоустройство озера и центра острова, где сейчас идёт строительство академии триатлона. Теперь появилась и большая детская площадка», – рассказал Сергей Ерёмин.

На площади в 1 га находятся более десяти различных аттракционов для детей. За маленькими красноярцами постоянно следят 10 камер видеонаблюдения, а также администратор. Первыми детскую новинку испытали воспитанники детского сада № 140.

Фото: © Дмитрий Шабалин /gornovosti.ru

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