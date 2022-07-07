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РУСАЛ открыл в Таежном парк культуры и отдыха «Мечта»

Главная Общество
Красноярск
14:00 7 Июля 2022
парк, открытие, благоустройство, поселок, предприятие
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Строительство парка стало возможным благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», направленной на создание комфортной городской среды. Инициатором программы более 10 лет назад стал основатель компании Олег Дерипаска.

Теперь на месте бывшего пустыря в Таежном работают детские и спортивные площадки, установлены беседки и лавочки, есть даже скейт-парк для любителей экстрима.

РУСАЛ открыл в Таежном парк культуры и отдыха «Мечта»

Символическую красную ленту на торжественной церемонии открытия парка разрезали генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Андрей Картавцев и глава таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров. Первым поздравил всех жителей с таким важным и радостным событием глава Богучанского района Алексей Медведев:

«Новый парк культуры и отдыха полностью оправдывает свое название, это действительно настоящая мечта! Реализация этого проекта - яркий пример успешного и эффективного партнерства государства и бизнеса. Хочу поблагодарить компанию РУСАЛ и всех, кто внес свой личный вклад в строительство этого парка. И поздравить всех жителей с таким прекрасным объектом!»

РУСАЛ открыл в Таежном парк культуры и отдыха «Мечта»

Работа над созданием парка шла кропотливая. На общественных слушаниях обсуждались детали и предложения местных активистов. Архитектурную концепцию разработали специалисты из Санкт-Петербурга, которые постарались учесть местный колорит и айдентику. Как результат – в декоре парка объединены дерево и металл, как символы традиционной культуры поселка и новой истории, связанной с металлургической отраслью. Парк построен многофункциональным. Здесь можно заниматься и активными видами спорта, и просто созерцать живописные закаты, сидя на уютных лавочках.

«Парк очень востребован, это практически единственное место притяжения для жителей поселка такого формата, где можно пройтись по дорожкам с комфортом, полюбоваться природой, провести свободное время семьей, - рассказывает генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, - на этом развитие поселка не останавливается. В этом году мы подписали соглашение с Красноярским краем, в рамках которого, в поселке Таежный появятся еще два социально значимых объекта, лыжная база и физкультурно-оздоровительный комплекс».

Новое общественное пространство уже стало популярным. В «Мечте» всегда полно молодежи на роликах и самокатах, мамочек с колясками, пенсионеров с книжками или палочками для скандинавской хотьбы.  Нередко приезжают отдохнуть в новый парк и жители соседних поселков.

«Я в диком восторге, потому что рядом с детскими площадками спортивные тренажеры, - признается жительница Богучан Анастасия Агеева, -  это значит, что молодые мамочки будут всегда в форме. «Мечта» - настоящий рай для детей и взрослых, обязательно приедем снова всей семьей!»

Отец троих сыновей Александр Гладких из Таежного уже стал завсегдатаем парка: «Дети с таким удовольствием играют здесь, качаются на качелях, катаются на самокатах. Для них здесь просто раздолье, и рядом с домом. Очень классный парк!»

РУСАЛ открыл в Таежном парк культуры и отдыха «Мечта»

Проект реализован по гранту от РУСАЛа в размере 50 млн рублей при софинансировании  министерства строительства Красноярского края в размере 10 млн рублей. Парк стал еще одним важным объектом социальной инфраструктуры, созданной в поселке РУСАЛом. Всего в развитие поселка компания вложила более 7 млрд рублей, построив жилые дома, новую участковую больницу, два садика и школу.

Фото: пресс-служба БоАЗ

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