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Полиция назвала самые аварийные участки на дорогах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
14:30 7 Июля 2022
дтп, авария, дороги, в красноярском крае
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Полиция Красноярского края рассказала о наиболее опасных участках региональных дорог, где фиксируется большое число жертв ДТП. Как рассказал начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий, за последние шесть месяцев текущего года в крае выросло количество ДТП на 2,9% (1119 аварий). Увеличилось число погибших на 17,3% (129 человек) и пострадавших на 7,1% (1427 человек).

Так, например, на участке двухполосной трассы от пос. Березовка до восточной границы региона (дорога до Канска) за минувший год погибли 35 человек. За прошедшие шесть месяцев текущего года на этой автомобильной дороге погиб 21 человек. Всего в Красноярском крае за первые шесть месяцев этого года в ДТП погибли 125 человек. Также одним из самых аварийных участков является двухполосная дорога «Красноярск – Енисейск» с 17 по 41 км. За последние три года там было установлено 57 происшествий.   

По словам Александра Речицкого, в связи со сложившейся ситуацией необходимо увеличить количество полос движения проезжей части с разделением встречных потоков.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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