Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу пройдет в Красноярске

В Красноярске с 8 по 10 июля состоится X чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу. Соревнования будут проходить на полях гольф-клуба «Орлиные холмы».

По словам организаторов турнира, благодаря красноярскому гольфу появилось много игроков и наставников. Гольф-клуб «Орлиные холмы», в свою очередь, превратился в основную тренировочную базу для спортшколы гольфа «Красный яр» и для гольфистов со всего региона. Добавим, что на полях гольф-клуба будут проходить чемпионаты России по гольфу среди студентов. Ранее Sibnovosti писали о том, что Сергей Ломанов будет играющим тренером «Енисея».

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