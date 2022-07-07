В Якутии улучшат качество спутниковой связи

В Якутии испытали два новых сегмента космической связи «Экспресс АМУ 3» и «Экспресс АМУ 7». Как рассказал глава республики Айсен Николаев в своём телеграм-канале, новые спутники должны в течение двух лет увеличить объёмы спутниковой связи на территории Якутии в три раза, а также обеспечить 90 объектов здравоохранения надёжным и быстрым интернетом. Космические аппараты принадлежат ФГУП «Космическая связь».

«Сегодня спутниковой связью пользуются свыше 600 наземных объектов телевидения и радиовещания республики. В ближайшее время на наши спутники планируют перейти те потребители, которые обеспечивают работу органов государственной власти, местных администраций и бизнеса», – пояснил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Документ о сотрудничестве подпишут в ближайшее время. По словам главы республики, этот проект очень важен для арктических территорий, поэтому испытание новой сети провели недалеко от посёлка Черский. Отметим, что сейчас в Якутии спутниковый интернет используют около 80 тысяч жителей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов