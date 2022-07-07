В Новосибирской области семейные пары «со стажем» получат награды и денежные выплаты

В Новосибирской области семейные пары, которые живут в законном браке больше 35 лет, получат медали и единоразовые выплаты. Таким образом, правительство региона решило поздравить их с Днём семьи, любви и верности. Сообщается, что медали «За любовь и верность» и денежные выплаты в размере 4 тысяч рублей получат 70 супружеских пар.

Напомним, что 8 июля стало официальным праздником в России согласно указу президента России Владимира Путина. В этот день в Новосибирской области пройдут больше 800 мероприятий для семей.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков