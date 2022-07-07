Погрузка на Красноярской железной дороге достигла почти 40 млн тонн в первом полугодии

Погрузка на Красноярской железной дороге в I полугодии 2022 года составила 39,8 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
При этом рост погрузки отмечен по следующим номенклатурам:
- нефть и нефтепродукты – погружено 3 млн тонн (+14,7% к январю–июню 2021 года);
- зерно – 897,3 тыс. тонн (+12,1%);
- руда железная и марганцевая – 788,8 тыс. тонн (+55%);
- строительные грузы – 582,8 тыс. тонн (+16,9%);
- промышленное сырье – 543,1 тыс. тонн (+23%).
Тарифный грузооборот по итогам I полугодия зафиксирован на уровне 68,5 млрд тонно-км (+1,8% к январю-июню прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 81,1 млрд тонно-км (+0,6%).
Отметим, что в июне 2022 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 5,9 млн тонн грузов – это на 4,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.