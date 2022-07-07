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Команда Богучанской ГЭС приняла участие в чемпионате «РАЦЭНЕРДЖИ»

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Красноярск
12:50 7 Июля 2022
команда, чемпионат, соревнования, гэс, проекты
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Команда «Ангара», представлявшая АО «Богучанская ГЭС», впервые вышла в финал корпоративного инженерного чемпионата Группы РусГидро «РАЦЭНЕРДЖИ», заняв седьмое место среди 10 команд-финалистов. Соревнования прошли по направлениям «Охрана труда» (для команд, состоящих из работников компании) и «Гидроэнергетика» (для студентов вузов-партнеров). Лучшие проекты получат поддержку и рекомендацию на внедрение в производственный цикл РусГидро. 

Чемпионат стартовал в марте с дистанционного этапа: команды подготовили решения кейсов и провели онлайн-консультации с кураторами. Первые варианты проектов были представлены на рассмотрение жюри и доработаны с учетом полученных рекомендаций. В мае участники чемпионата в режиме видео-конференц-связи защищали свои проекты перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители департаментов инноваций, проектного инжиниринга, эксплуатации, производственной безопасности и охраны труда, информационных технологий и цифрового развития ПАО «РусГидро». Команда «Ангара» успешно прошла отборочный этап и вошла в десятку лучших. На первых этапах команды получили навыки по разработке инновационных проектов, опыт работы в команде, подготовки презентаций и публичных выступлений.

В финале команда «Ангара», которой выпал жребий выступать последней, представила комплекс мер по повышению безопасности труда. В частности, энергетики Богучанской ГЭС предложили выделить специальное время (15 минут) на приведение рабочего места в соответствие с нормативами; организовать с работниками обратную связь для внесения пожеланий по спецодежде, инструменту и проведению работ и т.д.; разработать регламент по анализу вероятных рисков. Команда также предложила свою систему мотивации персонала, направленную на обеспечение безопасности труда.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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