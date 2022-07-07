858 фейков о спецоперации выявили в Красноярском крае с начала 2022 года

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий в рамках подведения итогов работы полиции региона в первые шесть месяцев текущего года заявил, что за этот период в крае удалось выявить порядка 858 фейков о спецоперации. Ссылки на данные материалы были переданы в прокуратуру для последующей блокировки.

Также стало известно, что решением суда был заблокирован доступ к 62 сайтам. По словам Александра Речицкого, за первое полугодие в регионе было установлено 21 преступление экстремистской и 23 террористической направленности.

Ранее Sibnovosti писали о том, что с начала этого года в Красноярском крае было зарегистрировано сообщений о минировании более 11 тысяч объектов.

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