Красноярцев приглашают принять участие в донорской акции

Красноярцев приглашают сдать кровь для больниц города. Донорская акция «Капля добра» проходит в краевой столице 7 лет и за это время её участниками стали более 1500 горожан.

Как рассказала куратор проекта Вероника Шлёпская, процесс сдачи крови сделан максимально комфортным для участников – можно пройти консультацию и отдохнуть после процедуры забора. Стать донором может любой совершеннолетний красноярец.

Для участия до 8 июля включительно нужно заполнить форму по ссылке. Сам забор крови проходит 9 июля по адресу Красномосковская, 42 с 10:00 до 14:00.

Более подробную информацию об акции можно узнать в группе Красноярского волонтёрского центра «Доброе дело» или по телефону 205-20-19.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков