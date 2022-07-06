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Красноярским водителям запретят проезд в районе мужского монастыря в Удачном с 16 июля

Главная Общество
Красноярск
18:00 6 Июля 2022
транспорт, город, автомобиль, красноярск
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В Красноярске на два дня автомобилистам запретят проезд и парковку рядом с мужским монастырем в микрорайоне Удачный. По официальной информации, ограничения связаны с проведением открытия IV международного фестиваля искусств «Колокола» на территории, которая прилегает в Свято-Успенскому мужскому монастырю.

Таким образом, запрет на проезд для автовладельцев введут на следующих участках:

  • по переулку Послушников,
  • по улице Лесной от дома № 31 до Успенской;
  • по улице Успенская.

Также на улице Лесной запретят останавливаться и парковать автомобили – от перекрестка рядом с домом по улице Благодатная, 37 до переулка Послушников. Запреты начнут действовать с 00:00 до 23:00 часов на протяжении 16 и 17 июля.

Фото: © Игорь Агеенко / РИА Новости

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