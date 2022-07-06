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Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин рассказал о прогнозах на июль и август

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Красноярск
17:30 6 Июля 2022
пожары, лес, лето, в красноярском крае
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Руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Виталий Простакишин рассказал корреспонденту Sibnovosti, что в июле в Красноярском крае возгорания в лесах в основном происходят по причине сухих гроз. В зону риска попадают Кежемский, Богучанский, Мотыгинский, Енисейский районы, южная часть Туруханского района и Эвенкии.

«Отработанная до автоматизма практика внутрибазового маневрирования лесопожарных формирований позволяет удерживать ситуацию под контролем. Мы оперативно перебрасываем дополнительные группы сотрудников в те районы, где может произойти ухудшение лесопожарной обстановки. Таким образом, работаем на опережение», - отметил Виталий Александрович.

Также он добавил, что ситуация в регионе с лесными пожарами стабильна и находится под контролем. Все возникающие сейчас небольшие пожары специалисты ликвидируют в первые сутки и на малых площадях до 5 га. И, судя по прогнозам синоптиков, первая декада июля пройдет в Красноярском крае спокойно.

«Что касается прогнозов на август, то будем смотреть по результатам июля. Раньше делать это бессмысленно, так как прохождение грозовых фронтов можно спрогнозировать только на ближайшие шесть суток», - резюмировал руководитель краевого Лесопожарного центра.

Фото: © пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр»

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