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В Красноярске запустили первую экологическую летнюю школу

Главная Общество
Красноярск
16:49 6 Июля 2022
мусор, проект, экология, дети, обучение
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Образовательный проект “Зеленая школа” посвящен экологическому воспитанию детей. Проект запустила компания «РостТех» совместно с Фанпарком «Бобровый лог».

Проект включал в себя 4 увлекательных дня, за которые ученики «Зеленой школы» узнали, как происходит сортировка и переработка мусора, научились правильно сортировать отходы, самостоятельно перерабатывать бумагу, создавать экологичные аксессуары и многое другое.

В Красноярске запустили первую экологическую летнюю школу

Родители учеников рассказывают: тема рационального потребления и переработки мусора для них очень актуальна, поэтому они не раздумывая привели детей на мероприятие.

«Мы тоже озадачены проблемой, что есть мусор, что его нужно перерабатывать. Наша семья этим занимается, также мы эту пропаганду ведем в детсаду. И когда увидели данное мероприятие, мы с детьми сюда пришли, чтобы еще раз узнать, что это важно», – говорит мама Дарья Рудницкая.

Проект запустила компания «РостТех», партнером выступил фанпарк «Бобровый лог». Во время первого потока школу окончили 18 участников – в конце все они получили памятные дипломы и подарки. В компании «РостТех» рассказывают: такие проекты для них особенно важны.

«Наша компания на постоянной основе занимается экологическим просвещением подрастающего поколения. Мы считаем, что важно не только взрослым, но и самым маленьким нашим детям донести, как важно сортировать отходы, что из них можно сделать. Можно же не просто выкинуть – можно отправить на переработку», – отметила маркетолог компании «РостТех» Валерия Дидюхина.

В Красноярске запустили первую экологическую летнюю школу

Ранее, в рамках проекта «Зеленая перемена» компания «РостТех» обучила экологической грамотности более 10 тысяч школьников (гиперссылка на новость).

Второй поток «Зеленой школы» стартует уже в июле. Записаться на него можно через социальные сети компании «РостТех».

Фото: «РостТех»

Общество / НОВОСТИ
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