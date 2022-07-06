На юге Красноярского края пройдёт V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. С 7 по 9 июля участники из 55 регионов России соберутся в посёлке Шушенское, в городе Минусинске и в Каратузском районе.

«Культура нашего края сегодня — это 2 552 учреждения. Дворцы и Дома культуры, клубы, кинотеатры, библиотеки и музеи, театры, концертные и образовательные организации — по числу организаций культуры мы занимаем 1-е место в Сибирском федеральном округе и 3-е в России. И это объяснимо, регион – второй по площади субъект Российской Федерации», – отмечают в пресс-службе ЕР.

Основными темами съезда станут сохранение нематериального культурного наследия народов России, развитие ремесленной деятельности и современных социокультурных практик. На площадках будут представлены традиционные национальные подворья народов края, фотовыставка, работы мастеров декоративно–прикладного творчества, продукция предпринимателей Каратузского района, проекты которых были поддержаны на краевом уровне, а также творчество мастеров ДПИ, получивших субсидии по государственной программе «Развитие культуры и туризма».

В работе съезда будут принимать участие:

заместитель министра культуры РФ Ярилова Ольга Сергеевна;

депутат Государственной Думы VII созыва Федерального собрания РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Казакова Ольга Михайловна;

депутат Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва, заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политики Оськина Вера Егоровна;

министр культуры Красноярского края Зинов Аркадий Владимирович.

В дни съезда его участники обсудят итоги Всероссийского проекта «Культура малой Родины» за 2020-2021 годы, стратегии методического обеспечения культурно-досуговых учреждений страны, ход исполнения мероприятий в рамках национального проекта «Культура», а также посетят учреждения культуры Каратузского, Шушенского районов, города Минусинска и мероприятия Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири».

Учредители съезда – Министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Красноярского края, организаторы – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова и Государственный центр народного творчества Красноярского края.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»