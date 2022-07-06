В сервисном подразделении СУЭК впервые изготовили поворотную платформу для шагающего экскаватора

ООО "Бородинский ремонтно-механический завод", сервисное предприятие СУЭК в Красноярском крае, впервые изготовило поворотную платформу для экскаватора ЭШ-10/70. Поворотная платформа является базовым узлом, на котором смонтированы кабина и все главные механизмы машины. Сейчас она перемещена на Бородинский разрез – в рамках программы СУЭК по модернизации основного оборудования замена поворотной платформы будет произведена на экскаваторе ЭШ-10/70 № 307.

Поворотная платформа изготовлена в цехах Назаровского участка Бородинского РМЗ. "Изделие состоит из трех частей, его общий вес порядка – 98 тонн, габариты – 10 на 12 метров. Для предприятия подобные заказы – это важное направление, так как собственными силами мы сможем обеспечить ремонт техники не только на предприятиях СУЭК, но и в сторонних организациях", - рассказал Анатолий Зельский, заместитель исполнительного директора (по производству) ООО "Бородинский РМЗ".

Производственные площади предприятия, современное оборудование и квалифицированные кадры позволили взять в работу такой масштабный проект. Изготовлением занимался участок по ремонту экскаваторного оборудования: бригада из слесарей-сборщиков, сварщиков, рабочие на ленточнопильных, плазменных станках, на прессах. В мае 2022 года работы были полностью завершены, и изделие передислоцировали на Бородинский разрез, где уже начался его монтаж. Отметим, подобные заказы в России может брать ограниченное количество предприятий, и Бородинский РМЗ – в их числе.

Для Бородинского ремонтно-механического завода изготовление крупных основных узлов для мощных горных машин может стать одним из перспективных направлений развития. Добавим, что сегодня предприятие изготавливает широкую номенклатуру запасных частей, оборудования, в том числе в рамках программы импортозамещения, как для предприятий СУЭК, так и для других крупных промышленных компаний страны.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК"