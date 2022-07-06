6 июля
Красноярск
погода +21 °C
58.51
 
€ 60.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В сервисном подразделении СУЭК впервые изготовили поворотную платформу для шагающего экскаватора

Главная Общество
Красноярск
16:03 6 Июля 2022
техникa, машина, уголь, оборудование, производство
версия для печати Ico_print

ООО "Бородинский ремонтно-механический завод", сервисное предприятие СУЭК в Красноярском крае, впервые изготовило поворотную платформу для экскаватора ЭШ-10/70. Поворотная платформа является базовым узлом, на котором смонтированы кабина и все главные механизмы машины. Сейчас она перемещена на Бородинский разрез – в рамках программы СУЭК по модернизации основного оборудования замена поворотной платформы будет произведена на экскаваторе ЭШ-10/70 № 307.

Поворотная платформа изготовлена в цехах Назаровского участка Бородинского РМЗ. "Изделие состоит из трех частей, его общий вес порядка – 98 тонн, габариты – 10 на 12 метров. Для предприятия подобные заказы – это важное направление, так как собственными силами мы сможем обеспечить ремонт техники не только на предприятиях СУЭК, но и в сторонних организациях", - рассказал Анатолий Зельский, заместитель исполнительного директора (по производству) ООО "Бородинский РМЗ".

В сервисном подразделении СУЭК впервые изготовили поворотную платформу для шагающего экскаватора

Производственные площади предприятия, современное оборудование и квалифицированные кадры позволили взять в работу такой масштабный проект. Изготовлением занимался участок по ремонту экскаваторного оборудования: бригада из слесарей-сборщиков, сварщиков, рабочие на ленточнопильных, плазменных станках, на прессах. В мае 2022 года работы были полностью завершены, и изделие передислоцировали на Бородинский разрез, где уже начался его монтаж. Отметим, подобные заказы в России может брать ограниченное количество предприятий, и Бородинский РМЗ – в их числе.

Для Бородинского ремонтно-механического завода изготовление крупных основных узлов для мощных горных машин может стать одним из перспективных направлений развития. Добавим, что сегодня предприятие изготавливает широкую номенклатуру запасных частей, оборудования, в том числе в рамках программы импортозамещения, как для предприятий СУЭК, так и для других крупных промышленных компаний страны.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК" 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин рассказал о прогнозах на июль и август

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин рассказал о прогнозах на июль и август

6 Июля 2022 г.
И в каких районах могут возникнуть лесные пожары из-за сухих гроз
Новости Красноярска: В Красноярске запустили первую экологическую летнюю школу

В Красноярске запустили первую экологическую летнюю школу

6 Июля 2022 г.
Проект включал в себя 4 увлекательных дня
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ высадил более 21 тысячи саженцев сосны

Ачинский НПЗ высадил более 21 тысячи саженцев сосны

6 Июля 2022 г.
Площадь насаждений превысила 7,1 гектаров
Новости Красноярска: На юге Красноярского края пройдёт V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений

На юге Красноярского края пройдёт V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений

6 Июля 2022 г.
В дни съезда его участники фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири»
Новости Красноярска: Красноярские росгвардейцы вернулись домой с Украины

Красноярские росгвардейцы вернулись домой с Украины

6 Июля 2022 г.
Их встречали с военным оркестром
Новости Красноярска: В Красноярском крае «Бархатовская» птицефабрика выставлена на продажу

В Красноярском крае «Бархатовская» птицефабрика выставлена на продажу

6 Июля 2022 г.
Решение о продаже птицефабрики краевые власти приняли в прошлом году.
Новости компаний
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

2 Июля 2022 г.
Сейчас им грозит депортация
Новости Красноярска: В Омске преподаватель техникума брала у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов

В Омске преподаватель техникума брала у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов

1 Июля 2022 г.
Она получала от студентов взятки в размере 1 000 руб. с человека
Новости Красноярска: В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

В Кировском районе Красноярска мужчина выращивал коноплю в подвале

2 Июля 2022 г.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru