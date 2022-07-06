Красноярские росгвардейцы вернулись домой с Украины

В красноярском аэропорту встретили росгвардейцев, которые участвовали в специальной военной операции на Украине. Сколько точно участвовало в боевых действиях сотрудников красноярского подразделения, не уточняется.

Росгвардейцев встречали начальник управления по Красноярскому краю Валерий Кускашев, руководители и ветераны подразделений, а также военный оркестр.

«Валерий Кускашев поблагодарил спецназовцев за самоотверженность, мужество и ратный труд», – отметили в пресс-службе. После торжественной церемонии росгвардейцев отпустили домой, к родным и близким.

Фото: © пресс-служба Росгвардии