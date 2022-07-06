В Красноярском крае «Бархатовская» птицефабрика выставлена на продажу

«Бархатовскую» птицефабрику выставят на торги. Как указано на сайте Российского аукционного дома, начальная цена лота – 1 млрд рублей, а сами торги пройдут 30 июля.

Фабрика – это собственность Красноярского края. В лот входят 92 здания, объекты инженерной инфраструктуры и 14 земельных участков, часть из которых находится в долгосрочной аренде. За счёт продажи власти хотят не только пополнить краевой бюджет, но и привлечь инвесторов для развития предприятия.

Решение о продаже обусловлено привлечением не только дополнительных средств в краевой бюджет, но и инвесторов для развития предприятий. Напомним, что решение о продаже птицефабрики краевые власти приняли в прошлом году.

Фото: © Правительство Красноярского края