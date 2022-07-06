В Красноярске возле ГорДК незаконно построили двухэтажное кафе

В Красноярске нашли ещё одно нелегальное кафе. Двухэтажное здание построили на улице Можайского, недалеко от ГорДК. Местные жители были уверены в незаконности стройки с самого начала, теперь это подтвердил суд.

Двухэтажка выросла из маленького павильона площадью 50 квадратных метров. Жильцы ближайших домов говорят, что стройка загораживала жителям солнечный свет. Чтобы выяснить, насколько законно такое строительство, общественники обращались в различные инстанции.

Так, в департаменте градостроительства администрации Красноярска ответили, что кафе появилось на этом месте совершенно легально и соответствует всем нормам. В службе по контролю в области градостроительной деятельности края отказались провести проверку, сообщив, что объект является павильоном, а не капитальным строением. Также ответили и в Стройнадзоре.

В итоге у жилых домов появилась двухэтажная забегаловка. Народный фронт направил иск в суд с требованием признать отсутствие права собственности на постройку и исключить сведения о нём из ЕГРН. Были организованы проверки, после которых выяснилось, что кафетерий возвели самовольно. Изначально на этом месте должен был появиться переговорный пункт.

«Суд удовлетворил требования департамента муниципального имущества и земельных отношений. Но мы не удовлетворены, поскольку объект так и остался стоять памятником градостроительной несправедливости. Чтобы довести дело до сноса, что, по нашему мнению, является логическим финалом этой истории, мы обратились в краевую прокуратуру», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Юрий Муравьёв.

Фото: © Отделение ОНФ в Красноярском крае