В Красноярске появится стела в честь 200-летия Енисейской губернии

Уже скоро в Красноярске стартует комплекс мероприятий по установке стелы в честь 200-летия основания Енисейской губернии. Памятный знак планируют разместить на одной оси с монументом Александра Степанова, который был первым губернатором губернии.

Как рассказали в правительстве Красноярского края, это решение позволит сформировать завершенный архитектурно-художественный ансамбль, который посвящен значимому событию в истории краевого центра и региона.

Напомним, что в 2014 году состоялось голосование, по итогам которого жители Красноярска проголосовали за установку монумента Александру Степанову. Через два год памятник установили на Копылова.

В преддверии 200-летия основания Енисейской губернии по предложению губернатора Александра Усса появилась рабочая группа, занимающаяся вопросами установки стелы.

Главный архитектор Красноярского края Константин Шумов заявил, что проект начали создавать еще в минувшем году и на сегодняшний день он уже полностью завершен. Над памятным знаком безвозмездно работали художники, историки и архитекторы. Так, они решили преподнести подарок Красноярскому краю и городу к знаменательной дате. Согласно планам работы по установке стелы будут закончены к концу сентября этого года.

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