Пенсионерка из Зеленогорска преодолела DDoS-атаки и стала призёром чемпионата по компьютерному многоборью

Пенсионерка из Зеленогорска стала призёром XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Получить бронзовую медаль ей не помешали даже DDoS-атаки.

Соревнования прошли в Москве. Любовь Исаев участвовала в номинации «Виртуальный чемпион». Участникам за час необходимо было выполнить определённые задания по безопасному поведению в интернете, финансовой грамотности в цифровой среде, продемонстрировать навыки работы с современными онлайн-сервисами и технологиями, предоставляющими госуслуги.

Во время конкурса на сервер Союза пенсионеров России, который является организатором данного мероприятия, начали совершаться DDoS-атаки. Из-за этого соревнования остальных номинаций перенесли на октябрь. Тем не менее Любовь Викторовна смогла завоевать бронзовую медаль. Она представляла команду комплексного центра социального обслуживания «Зеленогорский». В скором времени ей передадут диплом и приз от Союза пенсионеров России.

«Из года в год команды пенсионеров от края входят в число сильнейших команд-участников страны и Сибирского федерального округа. И эта победа – ещё одно подтверждение того, что в крае уделяется большое внимание вовлечению граждан старшего поколения в реалии современной жизни, обучению их компьютерной грамотности. Только за 2021 год в рамках нацпроекта „Демография“ почти 3,5 тысячи пенсионеров прошли соответствующее обучение в компьютерных классах, действующих на базе всех комплексных центров соцобслуживания», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Фото: © пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края