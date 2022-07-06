Численность краснокнижных орхидей в Красноярском крае сокращается из-за людей

Ученым «Красноярского научного центра СО РАН» удалось обнаружить на территории края краснокнижные цветы семейства орхидные. Редкие растения были найдены в сосновых лесах региона.

Среди обнаруженных цветов были три вида венериного башмачка и гнездоцветка клобучковая. По словам ученых, размножение краснокнижных растений на территории Красноярского края напрямую зависит от деятельности человека. Так, например, в 2018 году в одном из лесов проходило строительство коттеджей, что стало причиной сокращения редких цветов в 1,5 раза.

Специалисты отмечают, что период, когда жители Красноярского края находились на самоизоляции, пошел на пользу цветам. Население региона стало меньше посещать леса, а значит меньше вытаптывать и срывать цветы для букетов.

По словам научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Ирины Гончаровой, в Красную книгу Красноярского края входит 299 покрытосеменных растений. Из них более 6% являются орхидеями. На исследованных территориях, площадь распространения этих растений не выше 1%. При этом эксперты говорят, что встречаемость орхидей зависит от воздействия человека.

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