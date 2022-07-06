Богучанская ГЭС оказала помощь Тагарскому сельсовету

Деревня Тагара Кежемского района получила от АО «Богучанская ГЭС» средства на софинансирование проекта местного благоустройства. В 2021 году сельсовет Тагары подал заявку на участие в «Программе поддержки местных инициатив» Красноярского края: жители села хотели приобрести трактор с навесным оборудованием для очистки улиц и других дорожных работ. Получение инициативных платежей* от Богучанской ГЭС и других предприятий района являлось обязательным условием для победы в краевом конкурсе. После подведения итогов конкурса в 2022 году проект получит финансирование из бюджета Красноярского края и бюджета села; часть средств, в соответствии с условиями краевой программы, собрали местные жители.

Деревня Тагара, в которой проживают около 1,4 тысячи человек, находится на правом берегу Ангары, на расстоянии около 25 км от города Кодинска. Многие жители деревни работают и учатся в городе, поэтому своевременная очистка улиц от снега в зимнее время имеет для них большое значение. Для жителей правобережной части Кежемского района Богучанская ГЭС является важным инфраструктурным объектом, обеспечивающим круглогодичное сообщение с административными, социальными, образовательными и иными объектами, расположенными в городе Кодинске.

Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» ежегодно формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края; партнерами Богучанской ГЭС в её реализации являются спортивные и общественные организации, учреждения образования и культуры, социальные службы и местные органы власти. Город Кодинск, например, в 2021 году получил средства на строительство арки на городском бульваре, а в 2022 году – на новую детскую площадку. В 2022 году на реализацию программы благотворительности АО «Богучанская ГЭС» направит более 3,7 млн. рублей.

*Инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе в местный бюджет для реализации конкретных проектов.