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Богучанская ГЭС оказала помощь Тагарскому сельсовету

Главная Общество
Красноярск
12:54 6 Июля 2022
помощь, финансы, благоустройство, поселок, гэс
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Деревня Тагара Кежемского района получила от АО «Богучанская ГЭС» средства на софинансирование проекта местного благоустройства. В 2021 году сельсовет Тагары подал заявку на участие в «Программе поддержки местных инициатив» Красноярского края: жители села хотели приобрести трактор с навесным оборудованием для очистки улиц и других дорожных работ. Получение инициативных платежей* от Богучанской ГЭС и других предприятий района являлось обязательным условием для победы в краевом конкурсе. После подведения итогов конкурса в 2022 году проект получит финансирование из бюджета Красноярского края и бюджета села; часть средств, в соответствии с условиями краевой программы, собрали местные жители.

Деревня Тагара, в которой проживают около 1,4 тысячи человек, находится на правом берегу Ангары, на расстоянии около 25 км от города Кодинска. Многие жители деревни работают и учатся в городе, поэтому своевременная очистка улиц от снега в зимнее время имеет для них большое значение. Для жителей правобережной части Кежемского района Богучанская ГЭС является важным инфраструктурным объектом, обеспечивающим круглогодичное сообщение с административными, социальными, образовательными и иными объектами, расположенными в городе Кодинске. 

Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» ежегодно формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края; партнерами Богучанской ГЭС в её реализации являются спортивные и общественные организации, учреждения образования и культуры, социальные службы и местные органы власти. Город Кодинск, например, в 2021 году получил средства на строительство арки на городском бульваре, а в 2022 году – на новую детскую площадку. В 2022 году на реализацию программы благотворительности АО «Богучанская ГЭС» направит более 3,7 млн. рублей. 

нициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе в местный бюджет для реализации конкретных проектов. 

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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