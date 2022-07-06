В Красноярске будут судить двоих мужчин по обвинению в сбыте 28 поддельных купюр

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела, главными фигурантами которого являются двое местных жителей. Они обвиняются в сбыте 28 поддельных купюр и легализации денежных средств.

В ГУ МВД России по краю заявили, что в полицию обратились два красноярца, которые заявили, что продали через интернет дорогие телефоны, однако спустя время узнали, что с ними рассчитались поддельными банкнотами.

В результате по подозрению в данных преступлениях были задержаны два красноярца. Впоследствии выяснилось, что обвиняемые в российской столице через интернет за 100 тысяч рублей купили 40 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей. После возвращения в Красноярск злоумышленники купили два мобильника и расплатились за них 28 поддельными банкнотами. Затем телефоны были сданы в один из ломбардов Ачинска за 110 тысяч рублей. Материалы данного уголовного дела переданы в суд. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости