Красноярцев позвали на фестиваль по случаю Дня семьи, любви и верности

Красноярцев приглашают отпраздновать День семьи, любви и верности. Как рассказали в городской администрации, 8 июля в сквере «Энтузиастов» пройдет праздничный фестиваль. Главным событием станут легкоатлетические забеги. Красноярцы до 35 лет смогут пробежаться вместе со своей второй половинкой. А для родителей с малышами от 6 до 10 месяцев проведут ползунковый забег.

«Мы занимаемся поддержкой семейных ценностей уже два года, и сейчас решили провести День семьи, любви и верности масштабно. Стараемся сделать площадку, где будет интересно как уже состоявшимся семьям с детьми, так и молодым парам, которые только начинают семейную жизнь. Также мы сотрудничаем с администрацией Кировского района, которая помогает нам обеспечить безопасность проведения наших мероприятий», — рассказывает исполняющий обязанности директора Центра продвижения молодёжных проектов «Вектор» Вадим Слипенко.

Кроме того, в сквере будут работать площадки от центра продвижения молодежных проектов «Вектор». Красноярцы смогут проконсультироваться с психологом, позаниматься семейной йогой, украсить дерево белыми лентами и признаться в чувствах своим любимым под специальной аркой. Для зрителей планируется выступление иллюзионистов и творческих коллективов, а завершится событие кинопоказом под открытым небом.

Участие в фестивале бесплатное. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в группе молодежного центра «Вектор» или по телефону 235-53-43.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков