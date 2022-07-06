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Красноярке Ханум Велиевой присвоили звание «Заслуженного мастера спорта России»

Главная Общество
Красноярск
12:00 6 Июля 2022
спорт, борьба, красноярск
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Известной спортсменке из Красноярска Ханум Велиевой присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий приказ был подписан министерством спорта РФ.

Отметим, что Ханум Велиева является многократной чемпионкой страны по спортивной борьбе. Она завоевала серебро на чемпионате Европы и бронзу на чемпионате мира. Кроме того, красноярская спортсменка принимала участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Добавим, что Ханум Велиева является воспитанницей СШОР имени Б.Х. Сайтиева.

Фото: © kraysport.ru

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