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В школах Красноярска с 6 июля стартовал второй этап записи детей в первые классы

Главная Общество
Красноярск
11:40 6 Июля 2022
школы, обучение, красноярск, администрация
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В Красноярске начался еще один этап приема детей в первые классы, который продлится с 6 июля по 5 сентября. В указанный период в образовательных учреждениях будут принимать заявления от семей, которые не живут на микроучастках школ. Будущих школьников смогут принять в образовательные учреждения при наличии свободных мест.

В мэрии рассказали, что в новом учебном году в Красноярске в школах будут учиться свыше 134 тысяч учеников, из которых почти 15 тысяч являются первоклассниками. В школах планируют создать 573 первых классов.

Для того, чтобы записаться в первый класс следует предоставить заявление на имя директора, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка. Также необходимо подать свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. При этом договор аренды жилья не является документом, который подтверждает регистрацию ребенка. Ознакомиться с перечнем документов, которые могут потребоваться в отдельных случаях, можно по ссылке.

Фото: © admkrsk.ru

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