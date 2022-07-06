Тяжелоатлеты из Красноярска завоевали три бронзовые медали на чемпионате России

Спортсмены из Красноярска принимают участие в чемпионате России, которые проходят в Хабаровске. Этот турнир является главным этапом отбора в заявку российской сборной на чемпионат мира в Китае.

Участниками всероссийских состязаний являются более 200 атлетов из российских регионов. Также в чемпионате России борьбу за медали вступили 20 сильнейших белорусских спортсменов.

Красноярский край на соревнованиях представлен Елизаветой Жаткиной и Олегом Прокопьевым. Красноярка, выступающая в весе до 49 кг, заработала две бронзы. Олег Прокопьев, в свою очередь, заработал бронзовую медаль в весе до 55 кг.

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