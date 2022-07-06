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36-летний житель Канска поджег свою сожительницу после ссоры

Главная Общество
Красноярск
10:40 6 Июля 2022
полиция, в красноярском крае, пострадавшие, преступление
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В Красноярском крае в Канске участковый задержал 36-летнего местного жителя, который облил свою сожительницу и поджег. Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, все началось с того, что в полицию поступила информация о конфликте между сожителями в одном из частных секторов. По указанному адресу выехал участковый, который увидел на 31-летней хозяйке дома термические ожоги и вызвал скорую помощь.  

Впоследствии сотрудник полиции установил, что женщина совместно со своим 36-летним сожителем употребляла спиртное, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил одежду потерпевшей и поджег ее. 31-летняя жительница Канска успела сорвать с себя одежду и позвать на помощь.  Участковый задержал мужчину и вызвал следственно-оперативную группу.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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