В Лесосибирске 50-летний мужчина погиб при спасении тонущего ребенка из Ангары

В Красноярском крае в поселке Стрелка погиб 50-летний мужчина при спасении тонущего 9-летнего ребенка. Несовершеннолетний приходился погибшему пасынком.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Республике Хакасия, трагедия произошла днем во время отдыха на реке Ангара. На берегу водоема отдыхала семья в составе несовершеннолетнего мальчика, его матери и 50-летнего мужчины, который был отчимом ребенка.

Впоследствии отдыхающие зашли в реку, чтобы поплавать и в какой-то момент их начало уносить течением. Женщина смогла самостоятельно выбраться на берег, а мужчина кинулся спасать тонущего пасынка, держа его и плывя к берегу. Очевидцы бросились помогать мужчине и спасли ребенка, однако помочь отчиму мальчика не удалось, так как он утонул.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины гибели мужчины. Также следователями осуществляются проверочные мероприятия.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости