В Красноярске завершена многолетняя стройка на Ленинградской

В Красноярске достроили 16-этажный жилой дом на улице Ленинградской, 10. Его строительство началось в 2012 году при долевом участии горожан, но сроки сдачи дома в эксплуатацию постоянно срывались. В итоге в дело вмешались министерство строительства и прокуратуры края.

В этом году была определена организация, которая завершила строительство. Уже в этом месяце собственники получат ключи от квартир и могут заселиться.

Добавим, в Красноярском крае с 2019 года реализуется программа восстановления прав участников долевого строительства обанкротившимся застройщиком. В 2022 году ожидается принятие решений о завершении строительства либо выплатах в отношении 43 жилых недостроев в регионе.

Фото: © Министерство строительства Красноярского края