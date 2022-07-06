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Сотрудники ГИБДД задержали в Красноярске около 200 автомобилей «мертвых душ» в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
10:05 6 Июля 2022
гибдд, водитель, дороги, красноярск
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В Красноярске в текущем году инспекторам ГИБДД удалось задержать свыше 1,6 тысяч автотранспортных средств с прекращенной регистрацией. 
Как рассказали в ГИБДД по краю, около 200 из задержанных автомобилей сняли с учета в связи со смертью их законных владельцев. 
В ГИБДД отметили, что после смерти человека все его автодокументы больше не имеют юридическую силу. Таким образом, управлять автотранспортным средством нельзя до того момента, пока оно не будет переоформлено.    
Добавим, что за управление незарегистрированным автомобилем полагается штраф от 500 до 800 рублей с конфискацией государственных номеров и СТС машины. При повторном нарушении предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. 

Фото: © Никита Алексеев 

 

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