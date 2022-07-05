Мост на Стрелке будет закрыт для красноярцев с 11 по 15 июля

В Красноярске в течение нескольких дней будет закрыт мост «Арфа» на Стрелке. Мостовое сооружение закроют для пешеходов с 11 по 15 июля.

Как рассказали в мэрии, в указанный период будут проводиться плановые регламентные работы. В рамках работ проверят ванты на надежность. Кроме того, подрядчик обновит лакокрасочное покрытие и уложит тактильную плитку. Таким образом, движение на мосту возобновят к выходным, когда жители Красноярска массово отправятся на прогулку в центр города.



Фото: © Сергей Ерёмин