Школа искусств Лесосибирска получила новые инструменты и оборудование

Лесосибирская школа искусств №1 получила новые музыкальные инструменты и оборудование. В этом году «парк» пополнился новыми пианино, баянами, домрами, балалайками, а до конца лета поступят гончарный круг, муфельная печь и мольберты.

«Новое оборудование – это долгожданный подарок. Всё это направлено на создание условий для повышения уровня художественного образования и увеличения качества образовательного процесса. Национальный проект «Культура» даёт возможность нашей детской школе искусств выйти на новую ступень развития. А нашим учащимся показывать новые, высокие результаты в конкурсах и фестивалях различного уровня», – рассказывает директор учреждения Ольга Ларионова.

Также школа получила интерактивные доски и учебную литературу – пособия по сольфеджио и музыкальную литературу.

Масштабная поставка музыкальных инструментов в детские школы искусств края началась в 2020 году. За два года обновление материально-технической базы тогда получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ края – почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

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