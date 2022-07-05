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Школа искусств Лесосибирска получила новые инструменты и оборудование

Главная Общество
Красноярск
19:00 5 Июля 2022
в красноярском крае, правительство, дети
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Лесосибирская школа искусств №1 получила новые музыкальные инструменты и оборудование. В этом году «парк» пополнился новыми пианино, баянами, домрами, балалайками, а до конца лета поступят гончарный круг, муфельная печь и мольберты.

«Новое оборудование – это долгожданный подарок. Всё это направлено на создание условий для повышения уровня художественного образования и увеличения качества образовательного процесса. Национальный проект «Культура» даёт возможность нашей детской школе искусств выйти на новую ступень развития. А нашим учащимся показывать новые, высокие результаты в конкурсах и фестивалях различного уровня», – рассказывает директор учреждения Ольга Ларионова.

Также школа получила интерактивные доски и учебную литературу – пособия по сольфеджио и музыкальную литературу. 

Масштабная поставка музыкальных инструментов в детские школы искусств края началась в 2020 году. За два года обновление материально-технической базы тогда получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ края – почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года. 

Фото: © krskstate.ru

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