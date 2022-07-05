Пауэрлифтеры из Красноярска завоевали 4 медали на международном турнире

Спортсмены из Красноярска приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Республики Беларусь по классическому, а также по экипировочному пауэрлифтингу. В турнире участвовало более 50 атлетов.

Красноярка Валентина Нелюбова, выступающая в весе 72 кг, завоевала золото в экипировочном дивизионе. Ей удалось поднять 130 кг. Также Нелюбова заняла первое место с результатом 102,5 кг в классическом жиме.

Серебряную медаль в весовой категории 74 кг в экипировочном дивизионе заработал Евгений Носач. Красноярскому силачу удалось поднять 192,5 кг. Кроме того, Евгений выиграл серебро в классическом жиме. Его результат – 140 кг. Добавим, что красноярских атлетов ждет Кубок России, который пройдет осенью в Калуге.

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