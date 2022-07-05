У 30 жителей Красноярского края обнаружили COVID-19 за прошедшие сутки

По данным сайта «стопкоронавирус.рф» на 5 июля, в Красноярском крае за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была выявлена у 30 человек. За все время пандемии опасное заболевание было обнаружено у 367 121 жителей региона.

Также стало известно, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончался один человек. Всего в крае с начала эпидемии погибли 10 883 человек.

Кроме того, за прошедшие 24 часа 31 житель региона полностью излечился от смертельно-опасного заболевания. За весь период коронавирусную инфекцию победили 355 415 жителей Красноярского края. Добавим, что за сутки 25 человек с диагнозом COVID-19 госпитализировали в медицинские учреждения региона.

Фото: © Александр Гальперин / РИА Новости