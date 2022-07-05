Экс-депутат Рашкин купил в Иркутской области лосиху взамен убитого им животного

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого лишили мандата из-за незаконной охоты, купил в Иркутской области лосиху, чтобы передать её властям Саратовской области взаимен убитого животного. Как сообщает ТАСС, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области отказался принять животное.

Тогда Рашкин обратился в суд с иском к местным властям с требованием принять лосиху, но Фрунзенский районный суд отказал ему. Представитель комитета заявил, что ведомство не имеет ресурсов, чтобы принять лося. Адвокат бывшего парламентария Кирилл Сердюков заявил, что такой ответ был дан комитетом только в понедельник, что говорит о бездействии исполнительного органа власти.

После заседания экс-депутат заявил, что будет обжаловать решение.

Напомним, что Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Валерия Рашкина 25 мая. Ранее его приговорили к 3 годам условно по делу о незаконной охоте в Саратовской области.

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов