5 июля
Красноярск
погода +24 °C
58.51
 
€ 60.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экс-депутат Рашкин купил в Иркутской области лосиху взамен убитого им животного

Главная Общество
Красноярск
18:00 5 Июля 2022
животные, суд, депутаты
версия для печати Ico_print

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого лишили мандата из-за незаконной охоты, купил в Иркутской области лосиху, чтобы передать её властям Саратовской области взаимен убитого животного. Как сообщает ТАСС, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области отказался принять животное.

Тогда Рашкин обратился в суд с иском к местным властям с требованием принять лосиху, но Фрунзенский районный суд отказал ему. Представитель комитета заявил, что ведомство не имеет ресурсов, чтобы принять лося. Адвокат бывшего парламентария Кирилл Сердюков заявил, что такой ответ был дан комитетом только в понедельник, что говорит о бездействии исполнительного органа власти.

После заседания экс-депутат заявил, что будет обжаловать решение.

Напомним, что Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Валерия Рашкина 25 мая. Ранее его приговорили к 3 годам условно по делу о незаконной охоте в Саратовской области.

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Школа искусств Лесосибирска получила новые инструменты и оборудование

Школа искусств Лесосибирска получила новые инструменты и оборудование

5 Июля 2022 г.
Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура»
Новости Красноярска: Пауэрлифтеры из Красноярска завоевали 4 медали на международном турнире

Пауэрлифтеры из Красноярска завоевали 4 медали на международном турнире

5 Июля 2022 г.
Соревнования проходили в Минске
Новости Красноярска: У 30 жителей Красноярского края обнаружили COVID-19 за прошедшие сутки

У 30 жителей Красноярского края обнаружили COVID-19 за прошедшие сутки

5 Июля 2022 г.
Скончался 1 человек
Новости Красноярска: Мост на Стрелке будет закрыт для красноярцев с 11 по 15 июля

Мост на Стрелке будет закрыт для красноярцев с 11 по 15 июля

5 Июля 2022 г.
Мост закроют для пешеходов
Новости Красноярска: Сергей Еремин попросил жителей Зеленой рощи потерпеть неудобства при капремонте коллектора

Сергей Еремин попросил жителей Зеленой рощи потерпеть неудобства при капремонте коллектора

5 Июля 2022 г.
Отремонтировать предстоит 3 км
Новости Красноярска: Красноярская полиция посетила приют «Империя успеха» и забрала хозяйку для объяснений

Красноярская полиция посетила приют «Империя успеха» и забрала хозяйку для объяснений

5 Июля 2022 г.
Уполномоченный выехал на место и осмотрел вольеры с собаками и кошками
Новости компаний
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

1 Июля 2022 г.
Новая четырёхполосная дорога протяжённостью 460 метров
Новости Красноярска: В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязнили реку

В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязнили реку

30 Июня 2022 г.
Материалы будут переданы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру
Новости Красноярска: Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

Участникам драк на Южном рынке Красноярска запретили въезд в Россию до 2099 года

2 Июля 2022 г.
Сейчас им грозит депортация
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru