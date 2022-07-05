Сергей Еремин попросил жителей Зеленой рощи потерпеть неудобства при капремонте коллектора

В Красноярске в мкрн. Зеленая роща в ближайшее время стартуют масштабные работы по капитальному ремонту проходного коллектора. Коллектор построили еще в 1960-е годы.

Как рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин, в этом году планируется отремонтировать порядка 3 км с полной заменой железобетонных тоннелей и проложенных сетей, обеспечивающих теплом, водой и канализацией не только жилые дома, но и соцобъекты на территории Зеленой рощи. Отметим, что мероприятия по капитальному ремонту коллектора реализуются с 2018 года. За это время было обновлено свыше 2,5 км.

В этом году работы будут проходить в районе домов по проспектам Металлургов и Ульяновскому, на Тельмана, Ферганской и Устиновича. В связи с этим Сергей Еремин обратился к местным жителям и попросил потерпеть. Дело в том, что износ сетей на некоторых участках составляет практически 100% и поэтому проведение работ является необходимой мерой.

В рамках мероприятий по капремонту коллектора предстоят значительные разрытия. Также придется убирать деревья, которые выросли на «теле» коллектора, однако глава города поручил предусмотреть компенсационные посадки. По поручению мэра по данному объекту будут проходить штабы каждые неделю.

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