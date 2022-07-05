Красноярская полиция посетила приют «Империя успеха» и забрала хозяйку для объяснений

Полиция посетила красноярский приют для животных «Империя успеха» и потребовала с хозяйки объяснений. Как сообщает пресс-служба ведомства, участковый уполномоченный выехал на место и осмотрел вольеры с собаками, а также помещение, где живут кошки. Судя по отснятому видео, животные живут вне клеток, а переноски, в которых они сидели накануне, сложены рядом.

Собаки живут на территории рядом с помещениями для кошек. Часть сидит на цепи, часть свободно бегает в ограде. Свой приют женщина назвала «зоогостиницей». Сейчас красноярку доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

Напомним, что приют привлёк всеобщее внимание после того, как в него доставили потерявшегося кота по кличке Русский Бэтмен. Владелица «Империи Успеха» отказывается вернуть животное хозяйке, в том числе и по решению суда.

Фото: © 24.мвд.рф