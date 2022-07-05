В Ачинском районе подросток на мопеде наехал на своего друга

В Красноярском крае инспекторы ДПС устанавливают детали ДТП, в котором пострадал 13-летний школьник. Инцидент произошел в селе Белый Яр в Ачинском районе.

По официальной информации, вечером 12-летний подросток на мопеде допустил наезд на своего друга, который был в гостях у своей бабушки. В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в больницу. Впоследствии дорожные полицейские выяснили, что несовершеннолетний водитель взял мопед у своего дедушки и отправился кататься. В момент ДТП он не справился с управлением и наехал на друга, переходившего дорогу справа налево.

Сотрудники ГИБДД составили административный материал в отношении 62-летнего жителя Ачинского района за то, что он передал управление мопедом своему внуку, который не имел для этого соответствующих прав. Кроме того, в подразделение ПДН был направлен рапорт о необходимости принятия мер в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя.

Фото: 24.мвд.рф