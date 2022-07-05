В Кузбассе появится новый театральный вуз

С 1 сентября в Кемерове начнёт работу новый театральный вуз – филиал РГИСИ. В нём будут обучаться 75 первокурсников. Комплекс включает в себя театр, студии и мастерские, на территории также размещены учебный корпус, общежитие, тенистые аллеи и уличный амфитеатр.

Отмечается, что на строительство образовательного комплекса, расположенного в Ленинском районе Кемерова, понадобилось два года. Общая площадь нового вуза составляет 12 800 м².

Филиал Российского государственного института сценических искусств входит в большой кластер культурно-образовательных объектов, завершить который планируется до конца 2023 года.

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