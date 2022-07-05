Жителей поселка Преображенский обеспечат качественной питьевой водой в 2022 году

Власти Красноярского края продолжают реализовать планы по обеспечению жителей региона качественной питьевой. На данный момент в поселке Преображенский ведется строительство объектов питьевого водоснабжения. Как рассказали в правительстве Красноярского края, проект предусматривает реконструкцию водозабора, монтаж водоочистного комплекса и прокладку 1,9 км водопроводной сети. Данный комплекс мероприятий реализуется в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено порядка 112,2 млн рублей.

На место строительства с инспекцией приехал замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Байков. По его словам, специалисты идут с опережением графика. Готовность объекта составляет 30%. Работы по реконструкции планируют закончить в сентябре текущего года. Таким образом, качественной питьевой водой будут обеспечены 2 тысячи жителей поселка Преображенский.

Как рассказал замруководителя компании-подрядчика Виктор Шаповалов, на водозаборе были три скважины, которые построили в СССР. По планам оборудование будет заменено, разместить очистную станцию, проложить подземные сети, установить освещение и видеокамеры. Кроме того, будет построен защитный периметр и проведена реконструкция сетей, протяженность которых составляет 1,1 тыс метров. Добавим, что перед вводом объекта в работу будут проведены заборы воды для того, чтобы убедиться в ее чистоте.

Фото: © пресс-служба министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края