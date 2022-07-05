С 16 июля в отдельных районах Томской области разрешен сбор черники

В Томской области начинается сезон сбора черники. Однако, как отметили в областной администрации, урожай в этом году будет небольшим.

«Несмотря на обильное цветение, урожай черники в этом году будет невысоким. Это связано, прежде всего, с перепадом температур в весенний период», — пояснила начальник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Томской области Олеся Парахина.

Так, в ряде районов области сбор разрешён с 16 июля (Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Шегарском, а также в Томске и Северске), в то время как в Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Стрежевом, Кедровом, а также в Тегульдетском и Чаинском районах чернику можно будет собирать с 20 июля.

Также Парахина предупредила об ответственности за ранний сбор дикоросов. При раннем сборе ягод есть риск серьёзно повредить плодоносные кустарники, что в будущем обернётся истощением ресурсов и ещё меньшей урожайностью. За нарушение сроков и уничтожение лесных ресурсов грозит штраф от 500 до 20 000 рублей с конфискацией заготовленной продукции.

Тем, кто отправится за черникой, важно помнить о соблюдении в лесу правил пожарной безопасности. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Фото: © РИА Новости / Егор Еремов