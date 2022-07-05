В Канске годовалый ребенок выпал из окна 4 этажа и выжил

В Красноярском крае во вторник, 5 июля, днем в Канске из окна многоэтажного дома выпал годовалый ребенок. Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Республике Хакасия, ребенок упал с высоты 4 этажа. Сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Согласно предварительной информации, пострадавший был в квартире вместе с 22-летней мамой и 2-летней сестрой. В доме было открыто окно, к которому приставлен диван. В тот момент, когда родительница покинула комнату, годовалый ребенок залез на подоконник и упал с высоты 4 этажа. По факту случившегося проводится проверка для выяснения всех деталей случившегося.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости